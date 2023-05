Începe haosul în închisorile din toată ţara. Polițiștii din penitenciare refuză să intre la muncă Incepe haosul in inchisorile din toata tara. Polițiștii de la penitenciare refuza sa intre in tura. Este inceputul protestelor de astazi la care vor participa mii de politisti din penitenciare. 8.000 de angajați din penitenciare protesteaza și nu mai vor sa lucreze ore suplimentare, ceea ce ar putea duce la blocarea totala a activitații. Sunt afectate […] The post Incepe haosul in inchisorile din toata tara. Polițiștii din penitenciare refuza sa intre la munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

