- Bogdan Vrajitoarea, fost atacant la Universitatea Craiova și Dinamo, e invitatul de miercuri al lui Remus Dinu la GSP Live. Emisiunea incepe la 09:01. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei (link AICI), pe contul de YouTube al Gazetei (aboneaza-te aici), in format…

- Alin Chița (43 de ani), antrenorul lui CSM Focșani, fost „secund” la Dinamo, e invitatul lui Remus Dinu la emisiunea GSP Live de joi dimineața. Fost fundaș central in prima liga , Alin Chița a evoluat de-a lungul carierei pentru FC Argeș, Poli Timișoara, UTA, Tianjin TEDA, Juventus București și Al-Faisaly.…

- In minutul 38 al meciului Astra - Gaz Metan, la scorul de 1-0 pentru gazde, giurgiuvenii au majorat diferența in urma unei erori uriașe comise de Alexandru Buzbuchi 27 de ani), portarul medieșenilor. Urmarește AICI partida dintre Astra și Gaz Metan Fara sa fie pus sub presiune, Buzbuchi a pasat direct…

- Remus Dinu vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 20:00, inaintea partidei dintre Dinamo și Poli Iași. Invitat este fundașul ”cainilor”, Andrei Radu, titular pentru Dinamo etapa trecuta. Alaturi de fotbalist, in studio este și jurnalistul Gazetei Sporturilor, Vlad Nedelea. Urmarește…

- Președintele Universitații Craiova, Sorin Carțu, a fost foc și para dupa infrangerea suferita cu Chindia, scor 0-1. Fostul mare atacant al Științei nu a parut deloc ingrijorat de anunțul cu demisa facut de Cristiano Bergodi, puncand ca se „gasesc soluții intotdeauna“. „M-a surprins cand am auzit ce…

- LPF a emis un comunicat prin care anunța ca va face o ancheta dupa situația care a dus la amanarea meciului dintre Dinamo și Astra, programat ințial pentru vineri, 30 octombrie. Dupa cazurile de coronavirus care au facut imposibila alcatuirea unei echipe pentru meciul cu Dinamo (12 jucatori de camp…

- Sergiu Hanca și Ciprian Marica au fost invitații lui Remus Dinu la emisiunea GSP LIVE. Cei doi au analizat situația tensionata de la Dinamo, fosta lor echipa, au vorbit despre ultimele rezultate obținute de naționala Romaniei, iar Sergiu Hanca a dat detalii despre problemele cauzate de coronavirus in…

- Eugen Popistașu (44 de ani), fost junior la Dinamo in urma cu aproape 30 de ani, e invitatul de astazi al lui Remus Dinu la emisiunea GSP Live, de la ora 09:01. Popistașu a facut parte dintr-o generație de excepție a lui Dinamo, alaturi de nume importante precum Florentin Petre, Catalin Hildan, Cezar…