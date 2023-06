Dupa ce angajații din invațamant au intrat in greva, medicii urmeaza același exemplu. Romania s-ar putea confrunta cu greve suprapuse, iar asta daca guvernul nu va majora salariile in cel mai scurt timp posibil. Mai exact, am putea avea greve japoneze in spitale, incepand de miercuri, 7 iunie 2023.