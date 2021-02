Stiri pe aceeasi tema

Numarul cazurilor de COVID confirmate in Romania a ajuns la 663.799, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise vineri, 8 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost...

- Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a solicitat, in plenul Parlamentului European, un sprijin mai mare pentru IMM-uri, in contextul in care acestea au fost afectate de pandemie și reprezinta 99% din companiile europene. Intreprinderile micro, mici și mijlocii genereaza peste jumatate din PIB-ul…

Anul 2020 aduce sarbatori atipice pentru majoritatea globului, iar Romania nu este excepție, președintele anunțand ca „toate restrictiile care sunt acum in vigoare raman in vigoare si de...

- Puțini au auzit de partidul AUR pana duminica seara, cand a uimit Romania la urne la alegerile parlamentare. A crescut din obscuritate pentru a obține aproape 9% din votul general. Noul partid politic și-a anunțat și nominalizarea la funcția de premier, in persoana lui Calin Georgescu. Acensiunea AUR…

- ”Cu nenumarate ocazii, propunerea Comisiei Europene pentru redresare economica, sub numele Next Generation EU, a fost calificata istorica. Ea nu ar fi devenit realitate fara sprijinul si colaborarea sefilor statelor membre, fara negocierile pe care le-au purtat pentru a aduce in statele lor banii. Din…

- Romania va intra in carantina dupa alegerile parlamentare, considera liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „O sa blocheze. In lockdown. Categoric (va intra Romania in carantina dupa alegerile parlamentare- n.r.). Nu au cum sa stapaneasca fenomenul. Doar nu credeți in acest plan de la Cotroceni.…

Domnule Adrian Magdaș, candidați din partea PRO Romania pentru un mandat de senator. Care ați spune ca sunt calitațile care va recomanda pentru a fi votat și ce v-a motivat sa candidați?

- Pandemia de coronavirus continua sa loveasca și in sport, iar fotbalul romanesc nu face excepție. Petrolul Ploiești, una dintre echipele de tradiție din Romania, a raportat noi cazuri de coronavirus. Echipa pregatita de Viorel Moldovan ocupa locul 5 in clasamentul din Liga 2 și este mare favorita la…