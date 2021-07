Șantierul pentru noua maternitate Bega demareaza in forța, lucrarile cu bani europeni urmand a se desfașura sub coordonarea simultana a constructorului, proiectantului și a dirigintelui de șantier, care este un reprezentant al CJ Timiș. Au fost prevazuți 120 mp pentru birouri și chiar o sala de ședințe, in containere, pentru buna desfașurare a lucrarilor și […] Articolul Incepe forfota langa Spitalul Județean din Timișoara. Ce mesaj a afișat constructorul noii maternitați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .