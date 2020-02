Stiri pe aceeasi tema

- Unda verde pentru proiectul de productie a extractiei de gaze naturale offshore. Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a emis vineri autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a emis vineri autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din amonte Ana – STG, in apropierea tarumului, in zona Vadu, judetul Constanta.

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a emis, vineri, autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din amonte Ana - STG, in apropierea tarmului, in zona Vadu din judetul Constanta, potrivit…

- Guvernul va initia discutii cu Opozitia pe tema modificarii Legii offshore, dupa incheierea audierilor parlamentare ale ministrilor, a declarat, luni, ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Daca exista consens politic, Legea offshore poate fi…

- Data estimata pentru inceperea productiei de gaze naturale in proiectul offshore de gaze din Marea Neagra al Black Sea Oil amp; Gas este prima jumatate a anului 2021, a anuntat, luni, Ministerul Energiei.Anuntul vine dupa ce secretarul de stat pe Energie, Niculae Havrilet, a avut luni o intalnire cu…

- Black Sea Oil&Gas, prima companie petroliera care demareaza productia de gaze in Marea Neagra. Cand incepe exploatarea Black Sea Oil&Gas va fi prima companie petroliera care incepe productia de gaze in Marea Neagra, in prima parte a anului 2021, potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook…

- Black Sea Oil&Gas si-a reiterat intentia de a fi prima companie petroliera care incepe productia de gaze in Marea Neagra, in prima parte a anului 2021, potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a Ministerului Energiei, potrivit Agerpres.Secretarul de stat Niculae Havrilet a avut…

- Ministrul Economiei: Vom abroga 80-90% din OUG 114, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, sustine ca aproximativ 80-90% din Ordonanta 114 va fi abrogata in Parlament, urmand ca toate prevederile din domeniul energiei…