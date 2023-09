In perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2023 sunteți așteptați la Festivalul Toamna Motreana, sa petreceți alaturi de prieteni și artiștii preferați. Program Toamna Motreana 2023 Vineri, 29 septembrie 2023,… Articolul Incepe Festivalul Toamna Motreana 2023, sunt așteptați Jean de la Craiova, What’s Up și alți artiști apare prima data in Stiri Gorj .