Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a anuntat ca, in perioada 12 – 15 aprilie, va fi organizata a patra editie a Festivalului Spotlight. In perioada evenimentului, Calea Victoriei va deveni pietonala intre orele 20:30 si 23:00. „Ajuns la a patra editie, Spotlight – Bucharest International Light Festival, organizat de…

- Imagini uriase vor fi proiectate, in premiera, pe Muzeul Antipa, Palatul Stirbei si Arcul de Triumf, in cadrul festivalului Spotlight, ce se va desfasura intre 12 si 15 aprilie, in Capitala, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. In aceasta perioada, Calea Victoriei va deveni…

- Evenimentul „Black Helmets”, un mars de constientizare organizat de motociclisti, va avea loc sambata in Capitala, urmand sa fie impuse restrictii de trafic pe traseul Fantana Miorita – Piata Operei. „Speram sa ne vedem in numar cat mai mare pentru a vesti inceperea sezonului Moto, pentru ca participantii…

- Rugbyiștii de la CSM București s-au calificat in premiera in finala, eliminand deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. „Nu e nici o pacaleala, CSM e in finala”. Asta s-a auzit din vestiarul bucureștenilor la finalul meciului de pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. …

- Au eliminat deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens Rugbyiștii de la CSM București s-au calificat in premiera in finala, eliminand deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. "Nu e nici o pacaleala, CSM e in finala". Asta s-a auzit din vestiarul…

- Echipa CSM Bucuresti este prima finalista a Cupei Romaniei la rugby dupa ce a invins vineri, pe Stadionul national 'Arcul de Triumf', in prima semifinala, cu 27-22 (17-0), pe Timisoara Saracens, detinatoarea trofeului si campioana en titre. 'Tigrii' au dominat partida,…

- Partida dintre CSM Bucuresti si Steaua, care va avea loc sambata pe stadionul ''Arcul de Triumf'' din Capitala, de la ora 11,00, constituie derbyul ultimei etape din Cupa Romaniei la rugby, editia 2017-2018. Potrivit site-ului competitiei interne, o victorie a ''tigrilor'',…

- In asteptarea Campionatului European de Fotbal EURO 2020, Ministerul Dezvoltarii propune alocarea a 430 de milioane de lei, in vederea organizaarii, la Bucuresti, a Campionatului European de Fotbal 2020.