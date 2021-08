Începe Festivalul JazzUP Sea, ediția a III-a: Patru concerte cu unsprezece muzicieni Evenimentul, organizat de Asociația CultArt și finanțat de Primaria Municipiului Constanța, va avea loc in perioada 26-29 august 2021, in orașul Constanța și stațiunea Mamaia. Festivalul JazzUP Sea va fi un tur de forța și va crea o experiența muzicala multifațetata. Patru concerte tematice, unsprezece muzicieni și un program artistic eterogen reprezinta invitația organizatorului. Valoarea totala a proiectului este de 276.000 lei. Cele patru concerte au fost gandite tematic, pentru a se adresa mai multor categorii de public: muzica clasica, jazz clasic, jazz contemporan și jazz electronic. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

