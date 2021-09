Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala Romana din Timișoara ii invita pe spectatori la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de Opera și Opereta in aer liber. Evenimentul are loc in perioada 3-5 septembrie, incepand cu ora 20.30 pe scena din Piața Libertații. Spectacolele prezentate sunt „Le Nozze di Figaro” de Wolfgang Amadeus…

- Avand in vedere ca lucrarile aflate in desfașurare la scena din Parcul Rozelor nu au fost finalizate, Opera Naționala Romana din Timișoara anunța modificarea programului celei de-a XVI-a ediții a Festivalului de Opera și Opereta in aer liber. Spectacolele programate inițial pentru zilele de: vineri,…

- Opera timișoreana anunțase de mai multa vreme ca ediția din acest an a Festivalului de opera și opereta in aer liber va avea loc in Parcul Rozelor, conform unei tradiții intrerupte de patru ani, dupa ce primise asigurari din partea primariei ca scena avariata va fi refacuta pana la sfarșitul acestei…

- Timișorenii au fost invitați, weekendul viitor, la o noua ediție a Festivalului de Opera și Opereta. Ar fi trebuit sa se desfașoare in aer liber, pe scena din Parcul Rozelor, cu șase spectacole, dar inca e șantier acolo. Trei spectacole au fost anulate, iar alte trei au fost mutate și vor avea loc in…

- Renumita mezzosoprana Aura Twarowska, cetațean de onoare al municipiului Lugoj, a fost aleasa in boardul Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana. Aura Twarowska s-a remarcat ca și solista a Operei de Stat din Viena, pe scena careia a cantat in peste 400 de spectacole, iar in ultima…

- Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber va avea loc in acest an intre 27 august și 5 septembrie, și, potrivit organizatorilor, spectacolele se vor desfașura pe scena teatrului de vara din Parcul Rozelor, existand asigurari din partea primariei ca lucrarile de reparații…

- Brigada 18 Cercetare Supraveghere ''Decebal'' va marca, marti, in Piata Libertatii din Timisoara, 105 ani in Armata Romana, fiind continuatoare a traditiilor militare ale Diviziei 18 Infanterie, printr-o ceremonie militara si religioasa. Potrivit unui comunicat al Brigazii…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…