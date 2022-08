Stiri pe aceeasi tema

- The international festival for independent film, Anonimul, project co-financed by the Ministry of Culture, will open in southeastern Sfantu Gheorghe, the Danube Delta, on Monday, with the screening of "Mariupolis 2", the last film of Lithuanian director Mantas Kvedaravicius, captured by the Russian…

- A inceput Festivalul de la Cannes. In compotiția celui mai important festival de film din Europa au intrat și doua filme romanești. Romania va fi reprezentata de doua filme : RMN (al lui Cristian Mungiu, pelicula aflata in competiția oficiala) și Metronom (regizor Alexandru Belc, la secțiunea ”Un Certain…

- Pe Coasta de Azur se intinde covorul roșu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a ediții a Festivalului internațional de film de la Cannes. In competiție sunt și doua filme romanești. In fapt, 18 filme concureaza in competiția oficiala…