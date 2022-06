Evaluarea Nationala incepe, marti, cu proba de Limba si literatura romana. Peste 155.000 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru a sustine probele. Primele rezultate ale examenului sunt asteptate pe 23 iunie, iar rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, in 30 iunie. Ministerul Educatiei a anunțat, intr-un comunicat, ca 155.820 de absolventi ai clasei […] The post Incepe Evaluarea Nationala. Peste 155.000 de absolvenți ai claselor a VIII-a susțin examenul la Limba romana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .