- Peste 160.000 de absolvenți de gimnaziu s-au inscris la Evaluarea Naționala, care debuteaza marți cu proba de Limba și literatura romana, conform anunțului Ministerului Educației. Urmatoarea proba, cea de Matematica, va avea loc joi, iar vineri se va desfașura proba de limba și literatura materna. Ministerul…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat vineri ca Evaluarea Nationala, care va incepe marți, pe data de 25 iunie, cu proba de Limba si literatura romana, se va desfasura in aproape 3.400 de centre de examen din toata tara. Potrivit acesteia, inainte de inceperea evaluarii se vor organiza, de la Ministerul…

- Peste 134.000 de absolvenți de liceu, dintre care 119.000 din promoția curenta și 15.000 din seriile anterioare, sunt candidați la probele de evaluare a competențelor din cadrul sesiunii de vara a examenului de Bacalaureat 2024, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației (ME). Prima proba este…

- Elevii veniți la Olimpiada Naționala de Matematica de la Vaslui au primit cadou un album cu poza și discursul lui Dumitru Buzatu, baronul PSD arestat pentru corupție. Toți elevii prezenți la Olimpiada Naționala de Matematica care a avut loc la Vaslui au primit in dar din partea organizatorilor cate…

- In perioada 13 – 29 mai a.c., este programata sesiunea de evaluari naționale (EN) la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2023 – 2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi (cumulat), a anunțat, ieri, Ministerul Educației. Evaluarea competențelor fundamentale la…