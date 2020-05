Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana pentru Medicamente a inceput procesul de evaluare a Remdesivir, medicamentul care a avut rezultate pozitive in tratamentul pacienților infectați cu noul tip de coronavirus, in SUA, anunța europarlamentarul Cristian Bușoi.

- ”Veste foarte buna de la Bruxelles. Agenția Europeana pentru Medicamente a inceput o procedura accelerata, “revizuirea continua”, a Remdesivir.”, anunța Cristian Bușoi, europarlamentar PNL. ”Agenția Europeana pentru Medicamente, #EMA, a inceput “revizuirea continua” a Remdesivir, medicamentul…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a inceput „revizuirea continua” a Remdesivir, medicamentul care a avut rezultate pozitive in tratamentul pacienților infectați cu noul tip de coronavirus, in SUA,...

- Rezultate promițatoare ale unui studiu guvernamental american privind tratamentul pe baza medicamentului Remdesivir. Pacienții carora li s-a administrat tratamentul au avut o perioada de recuparare mai rapida cu 31% fața de cei care nu l-au primit.

- Folosirea hidroxiclorochinei pentru tratarea Covid-19 ii pune in pericol pe cei care deja o folosesc pentru bolile autoimune, precum lupus,artritele reumatoide sau sindromul Sjogrem. Agentia Europeana a Medicamentului susține ca efectele adverse pentru hidroxiclorochina pot fi deosebit de...

- Criza de hidroxiclorochina ii pune in pericol pe cei cu boli autoimune. Pacientii cu lupus pot deveni o povara in plus pe sistemul medical, in lispa hidroxiclorochinei. Agentia Europeana a Medicamentului susține ca efectele adverse pentru hidroxiclorochina pot fi deosebit de grave.Citește…

- Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) a sustinut printr-un comunicat ca nu exista dovezi stiintifice care sa ateste faptul ca ibuprofenul, un medicament antiinflamator, ar agrava efectele coronavirusului....

- Cum se trateaza temutul virus? Vezi ce medicamente trebuie sa aiba in casa orice roman in caz de epidemie Ce medicamente trebuie sa aiba in casa orice roman in caz de epidemie. Noul virus COVID-19 a creat panica globala, dupa ce acesta s-a raspandit in țarile Europene. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…