- Pensiile vor fi recalculate dupa o noua formula, prevazuta intr-o alta lege. Cinci milioane de dosare vor fi evaluate, dar nicio pensie din sistemul public nu va scadea, a anunțat ministrul Muncii.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, joi, ca se va incepe evaluarea dosarelor de pensie, etapa premergatoare recalcularii pensiilor. Raluca Turcan a anuntat intr-o conferinta de presa ca va demara evaluarea dosarelor de pensie. ”Vom incepe evaluarea pensiilor din Romania. Aceasta procedura trebuia…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca anul acesta punctul de pensie este mai mare ca in 2020, iar cheltuielile cu pensiile in 2021 cresc cu 8 miliarde lei. Seful Executivului a amintit despre obiectivul asumat de coalitie si anume modificarea legii pensiilor, precizand ca pensiile ar trebuie sa fie…

- "In preajma momentelor electorale s-a vorbit foarte mult despre o iluzie si anume acea majorare de 40% care, de fapt, pe fond, acum tragand linie, arata in continuare ca multi politicieni au vandut iluzii desarte, pentru ca acea majorare de 40% este pe o lege publicata in anul 2019, dar gandita sa intre…

- Astfel, creșterea pensiilor cu 40% votata de PSD a fost declarata constituționala, dupa ce CCR a respins sesizarea Guvernului. Legea de majorare a pensiilor cu 40% poate fi trimisa de președinte in Parlament pentru reexaminare. Incep cu adevarat problemele pentru TARICEANU! IOHANNIS tocmai a semnat…

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat miercuri la PMP TV ca o formula de creștere a pensiilor mai avantajoasa decat actualul sistem este indexarea pensiilor in fiecare an, la 1 ianuarie, in functie de inflatie si cresterea salariului mediu brut pe economie. Citește și: Cine sunt candidații…