Începe Eurovision 2021: România, reprezentată de Roxen, intră în prima semifinală, cu numărul 13 Prima semifinala a concursului se difuzeaza in aceasta seara, in direct si in exclusivitate la TVR 1, TVR International si online pe TVR+, incepand cu ora 22.00. Fanii din 18 țari au posibilitatea sa voteze Romania de pana la 20 de ori de pe același numar de telefon. Marți, 18 mai, are loc prima semifinala Eurovision 2021, cea in care romanii de pretutindeni vor trai emoția intrarii in concurs a reprezentantei noastre, Roxen, cu piesa “Amnesia”. Calificarea Romaniei in finala din 22 mai se decide in direct pe TVR 1, TVR Internațional și TVR+, incepand cu ora 22.00. Romania intra in competiție… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

