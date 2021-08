Stiri pe aceeasi tema

BAC -sesiunea de toamna 2021-Etapa de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale

- Pe data de 31 august 2021 vor fi afisate rezultatele la probele scrise pana la ora 12:00 .Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei astazi incepe etapa de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale la cea de a doua sesiune a Bacalaureatului. Aceasta etapa a sesiunii…

- Etapa de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului incepe luni si dureaza pana la data de 31 august, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Nota minima de promovare, pentru fiecare proba, este 5 (cinci), iar media finala…

- Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului 2021, sesiunea de toamna, a continuat miercuri, 18 august, cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cuprins: Cand se afișeaza rezultatele la Bac 2021 sesiunea de toamna Ce subiecte s-au dat la Bac…

- Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului continua astazi cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine proba de limba si literatura materna joi. Intre 23 si 31 august se vor echivala si recunoaste…

- Un numar de 29 de candidati au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda de la proba obligatorie a profilului din cadrul sesiunii a doua a Bacalaureatului si 4.721 au absentat. „Astazi, 17 august, s-a desfasurat proba obligatorie a profilului din cadrul examenului national de bacalaureat…

- De astazi, luni 16 august și pana pe 3 septembrie, se va desfașura cea de-a doua sesiune a bacalaureatului, cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana . La nivelul intregii țari s-au inscris aproape 39.000 de candidati, din care 24.988 provin din promotia 2020 – 2021, restul de 13.958 din promoțiile…

- Prima sesiune a examenului de Bacalaureat va continua marti cu proba obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie Agerpres . Miercuri va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba la Limba si literatura materna, pentru…