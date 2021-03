Stiri pe aceeasi tema

- Programarile pentru etapa a III-a de vaccinare incep de miercuri, 10 martie, pentru persoanele din localitatile sau municipiile cu rata de incidenta cumulata de peste 4,5 la 1.000 de locuitori, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19.…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, miercuri, ca incepe etapa a III-a in municipiile cu rata de incidenta de peste 4,5 la 1.000 de locuitori. Imunizarea se va face cu serul AstraZeneca, urmand a mai fi deschise fluxuri de vaccinare. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul…

- Autoritațile au deschis miercuri etapa a III-a de vaccinare anti-COVID, destinata tuturor persoanelor din localitațile/municipiile cu rata de incidența cumulata de peste 4,5 la 1.000 de locuitori. Persoanele programate vor fi vaccinate cu serul produs de AstraZeneca incepand din 15 martie.

- Etapa a III-a a de vaccinare a persoanelor din localitațiile sau municipiile care au o rata de incidența mai mare de 4,5 la 1.000 de locuitori, incepe miercuri, 10 martie. La Alba Iulia, unde incidența este de 4.52, se vor deschide inca doua fluxuri de vaccinare pentru administrarea vaccinului AstraZeneca. …

- Comunicat. In vederea accelerarii campaniei de vaccinare și limitarii efectelor pandemiei, incepand de astazi, 10 martie, se deschide Etapa a III-a pentru persoanele din localitațile/municipiile cu rata...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a prezentat lista localitațile in care este scenariu VERDE, incidența este sub 1,5 cazuri la mia de locuitori.1. C MPIA TURZII 1.302. HUEDIN 1.143. AGHIRESU 0.764. ALTON 0.005. ALUNIS 0.006. ASCHILEU 0.007. BAISOARA 0.508. BELIS 0.009. BOBALNA 0.0010.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Olt a aprobat in ședința de astazi actualizarea scenariului de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile de invațamant preuniversitare/conexe din județ. Astfel, incepand cu data de 1 martie 2021, cele 415 unitati de invațamant preuniversitare/conexe…

- Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 incepe sa scada in județul Argeș. Potrivit Instituției Prefectului Argeș, rata de incidența cumulata la nivelul județului este de 4,02/1000 de locuitori in ultimele 14 zile. Calculul ratei de incidența este realizat de catre Direcția de Sanatate Publica Argeș.…