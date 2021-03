Începe etapa a III-a a campaniei de vaccinare. În jur de 500.000 de persoane înscrise din rândul populației generale Pe 15 martie incepe oficial cea de-a treia etapa a campaniei de vaccinare anti-coronavirus in Romania. Premierul Florin Cițu spune ca pana in prezent aproximativ 500.000 de persoane din randul populației generale s-au inscris pe platforma electornica pentru vaccinare. „Etapa a III-a de vaccinare incepe maine. Este foarte simplu. Daca doriți sa va vaccinați, inscrierea se face prin intermediul listelor de așteptare. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt inscriși pe platforma electronica, din care aproximativ 500.000 sunt din randul populației generale. Programarea se face online sau prin call… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

