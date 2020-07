Începe etapa a doua de admitere la liceu (Social) Incepe etapa a doua de admitere la liceu: 100 din 599 de candidati vor merge la liceu, restul la scolile profesionale! Locuri in licee vor avea cei cu medii pana in 6,90! Absolventii de gimnaziu nerepartizati, inca, la liceu, mai au o sansa acum. Din 24 iulie 2020 incep procedurile pentru cea de-a doua etapa a repartizarii si trebuie precizat ca, pentru aceasta etapa, pentru majoritatea candidatilor, disponibile... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

