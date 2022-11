Începe distribuirea pachetelor cu ajutoare europene la Ploiești Primaria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informeaza cetațenii cu domiciliul in Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane ca, se va proceda la distribuirea pachetelor cu produse alimentare, pe liste inițiale, in perioada 14.11.2022 – 23.12.2022, și pe liste suplimentare, in perioada […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol si foto: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informeaza cetațenii cu domiciliul in Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane ca, se va proceda la distribuirea pachetelor cu…

- A inceput distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare: Cine sunt beneficiarii și ce conțin A inceput distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare: Cine sunt beneficiarii și ce conțin Incepand cu data de 1 noiembrie va incepe distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare, a transmis Marcel Bolos,…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Relații Internaționale, informeaza comunitatea locala ca a fost aprobat proiectul cu finanțare europeana "Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de incarcare". Proiectul…

- In perioada 20-22 septembrie 2022, la Constanța, s-a desfașurat cursul comun european cu tema Terminologie vamala in limba engleza, organizat de Autoritatea Vamala Romana, in colaborare cu Echipa de Training din cadrul proiectului internațional CELBET și finanțat in principal, prin Programul CUSTOMS…

- Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiesti și Primaria Municipiului Ploiești, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, organizeaza, in perioada 06-09 octombrie 2022, TABARA DE CREAȚIE LITERARǍ „ION STRATAN" PLOIEȘTI, PRAHOVA, EDIȚIA A II-A. Deschiderea oficiala…

- La Pecica se incheie cu succes inca un proiect cu fonduri europene. In oraș a fost redus cu 40% consumul de energie electrica, iar lungimea traseului de iluminat stradal a fost extins cu patru kilometri. „Este vorba despre „Extindere și eficientizare iluminat public in orașul Pecica și satele aparținatoare”,…

- Guvernul din Franța pregatește un nou plan de plafonare a prețului la energie electrica pentru anul viitor. Perioada urmatoare se anunța a fi una complicata din cauza razboiului din Ucraina și a crizei energetice generate de renuntarea la gazul rusesc.

- Primaria Municipiului Ploiești a continuat, in aceasta perioada, prin S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești S.R.L., activitațile de amenajare, infrumusețare și intreținere a zonelor verzi și domeniului public. Personalul societații amintite efectueaza, zilnic, lucrari pentru intreținerea zonelor…