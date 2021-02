Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, il critica pe succesorul ei, Nicușor Dan, pentru ca a oprit transportul școlar, in condițiile in care școlile se redeschid fizic din 8 februarie. In replica, actualul edil spune ca era vorba de un proiect pilot care deservea doar cateva școli, iar…

- Gabriela Firea il acuza pe Nicusor Dan de fapte de coruptie. Fostul primar afirma ca actualul primar al Capitalei incalca legea prin discutiile cu unele firme de constructii pe tema reabilitarii retelei de termoficare, inainte de demararea licitatiei. Firea afirma ca actuala administratie este deja…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat luni ca primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca nu mai desfiinteaza companiile municipale, ci le lasa "fara obiect de activitate". "Plicusor Frigusor anunta voios ca 'desfiinteaza' companiile municipale. Azi a reformulat:…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca incepe campania de desființare a companiilor municipale inființate de Gabriela Firea, companii care „au dus la o risipa incredibila de bani publici”. „Am promis si vom desfiinta companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, care au dus…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, luni, ca procesul de desfiintare a companiilor municipale infiintate de Gabriela Firea va avea mai multe etape, dar a fost inceput. Dan afirma ca aceste companii „au dus la o risipa incredibila de bani publici”, iar majoritatea vor fi desfiintate,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca desființarea companiilor municipale, care ar fi dus la o risipa majora de bani publici, se va face in mai multe etape. Acesta a explicat intr-o postare pe Facebook cum va decurge procedura.

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, critica intenția noului primar, Nicușor Dan, de a desființa companiile municipale inființate de ea. Citește și: Procurorii activiști ii contreaza dur pe avocați in Cazul Ferma Baneasa: 'Solicitam Inspecției judiciare și CSM sa apere magistrații'…

- Publicația SPOTMEDIA publica o analiza ampla prin care arata cum companiile municipale au cheltuit de cand este Nicușor Dan primar aproape 1 milion de euro prin incredințari. Consilierii generali ai PNL și USR PLUS intarzie cu negocierile pentru schimbarea conducerii și desființarea companiilor,…