Începe cursa Globurile de Aur 2021! Lista nominalizărilor Gala de decernare a Globurilor de Aur 2021 va avea loc pe data de 28 februarie. Nominalizarile din cadrul importantului eveniment au fost anuntate de la inceputul lunii februarie. Show-ul dinaintea galei Globurilor de Aur va fi transmis, si anul acesta, pe Twitter si pe site-ul evenimentului, dupa cum au anuntat Hollywood Foreign Press Association (HPFA) si Dick Clark Prods., organizatorii ceremoniei. „HFPA Presents: Globes Countdown Live” va fi disponibil pe contul de Twitter @goldenglobes, duminica, 28 februarie, incepand cu ora 03:30 p.m. PT (luni, ora Romaniei 01:30), dar si pe site-ul goldenglobes.com.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmele "Judas and the Black Messiah” si "The Trial of Chicago 7” se numara intre productiile nominalizate la premiile Sindicatului scenaristilor americani (Writers Guild of America, WGA), ce vor fi acordate anul acesta pe 21 martie.

- Filmele ”Judas and the Black Messiah” si ”The Trial of Chicago 7” se numara intre productiile nominalizate la premiile Sindicatului scenaristilor americani (Writers Guild of America, WGA), ce vor fi acordate anul acesta pe 21 martie, informeaza News.ro. WGA a anuntat selectia marti seara,…

- Cea de-a 78-a ediție a Globurilor de Aur este programata pe 28 februarie. Nominalizarile au fost anunțate la inceputul lunii februarie, iar la categoria cel mai bun film – drama, lupta se va da intre Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Mank, Primising Young Woman și The Father. Cum arata lista favoritelor…

- Filmul „colectiv”, regizat de cineastul Alexander Nanau, a fost desemnat cel mai bun documentar la editia din acest an a galei London Critics' Circle Film Awards, organizata duminica seara în format virtual în capitala Marii Britanii, informeaza revista Variety citata de…

- Filmele "Ma Rainey's Black Bottom", "Da 5 Bloods", "Minari", "One Night in Miami" si "The Trial of the Chicago 7" au fost nominalizate joi la principala categorie - cea mai buna distributie - a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild - SAG), informeaza Reuters…

- Au fost anuntate nominalizarile la cea de-a 78-a editie a premiilor Globul de Aur. Netflix domina competiția cu 42 de nominalizari pentru productiile sale, transmite Variety. Printre principalele productii din categoria filmelor cinematografice se numara “The Father”, “Mank”, “Nomadland”, “Promising…

- Lungmetrajul „Mank”, produs de Netflix, a primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur si va concura la sase categorii, inclusiv pentru „Cel mai bun film dramatic”, informeaza agerpres . Cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 28 februarie la Los Angeles. Ceremonia…

- Lungmetrajul ‘Mank’, produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria ‘cel mai bun film dramatic’, informeaza AFP. Filmat in alb negru…