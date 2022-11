CUPA MONDIALA – Qatar 2022 va fi a douazeci și doua ediție de Campionat Mondial, competiție care se joaca o data la patru ani, incepand cu anul 1930. Meciul de deschidere va fi duminica, 20 noiembrie, de la ora 18 (TVR 1), intre Qatar și Ecuador, pe stadionul „Al Bayt“, care a fost inaugurat in 2020 și care are o capacitate de 60.000 de locuri! In planul inițial, pe baza caruia a caștigat Qatar-ul organizarea Mondialului, 12 stadioane erau prevazute pentru turneul din 2022. In realitate insa, doar 8 stadioane vor gazdui meciurile turneului final, 6 dintre ele fiind inaugurate in ultimii 3 ani.…