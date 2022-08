Stiri pe aceeasi tema

- Ploile din ultimele zile nu pot repara raul facut de perioadele lungi fara precipitații din ultimele luni. Astfel, suprafața de culturi afectata de seceta din aceasta vara a trecut de 413.000 de hectare, a anunțat astazi Ministerul Agriculturii. Potrivit Ministerului Agriculturii, au fost intocmite…

- Seceta a favorizat atacul daunatorilor, se plang producatorii de legume, astfel ca prețurile au sarit in aer. Ardeiul, puțin in acest an, este de departe cel mai scump, cererea depașind cu mult oferta. Zacusca va costa mult mai scump.

- Judetul Vaslui este una dintre cele mai lovite zone de seceta excesiva, iar fermierii spera sa valorifice putina recolta la preturi mari. Ei pot depune, pana la 15 noiembrie, cereri pentru constatarea pagubelor la culturile de primavara. Directia pentru Agricultura Judeteana a demarat deja verificarile…

- Producatorii de struguri de masa din județ au inceput sa notifice Direcția pentru Agricultura Vrancea ca incep culesul din podgorii. Pana acum, la Direcția pentru Agricultura au fost solicitate avize de catre producatori de struguri din Straoane, Țifești, Panciu. Este mai devreme decat in alți ani dar…

- An greu pentru apicultori. Seceta a distrus florile, iar albinele nu mai au ce culege nici macar pentru hrana lor. Culesul teiului si cel de floarea soarelui s-au terminat foarte repede, in doar cateva zile, astfel incat productia de miere va fi la jumatate fata de alti ani, spun

- Seceta a distrus in mare parte culturile din camp, de la legume pana la cereale. In schimb, viticultorii buzoieni sunt optimisti in ceea ce priveste productia de struguri pe care au sansa sa o aiba in acest an.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, sustine ca Romania nu se confrunta cu o criza de furnizare a apei potabile la nivel national chiar daca multe lacuri de acumulare sunt la un nivel de umplere de numai 68%. El recomanda populatiei sa fie responsabila in aceasta perioada cu privire…

- Principala artera care traverseaza nordul Italiei, o zona cu o bogata producție agricola, este fluviul Pad (Po), lung de 650 de kilometri, care curge din Alpi pana la Marea Adriatica, pe coasta de est. Seceta din iarna și din primavara inseamna ca anul acesta va fi unul dificil, scrie CNN . Fluviul…