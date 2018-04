Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial, fost consilier al premierului Mihai Tudose, lanseaza un avertisment dur: „Incepe criza economica reala (nu aia cantata propagandistic de BNR, de libertarienii din PNL și de #rezistenti)”. Piperea prezinta datele concrete care…

- SALARII 2018. 2.614 lei ar fi castigul salarial mediu net in 2018, cu doar 11% peste nivelul din 2017 (2.355 lei). La o inflatie medie anuala calculata de BNR la 4,5% in 2018, cresterea reala ar fi de doar 6,5%. Anul trecut cresterea reala a fost de nu mai putin de 13,6%. In plus, media…

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza, scrie mediafax.ro.

- Preturile actiunilor din Statele Unite au scazut brusc cu peste 1.100 de puncte, in cea mai mare cadere dintr-o singura zi de la criza financiara care a avut loc in urma cu un deceniu. Instabilitatea pietei a inceput vineri, cand Departamentul Muncii a facut publice datele privind angajatii. Acestea…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a subliniat vineri ca datele referitoare la executia bugetara confirma criza economica a tarii. "Executia bugetara din 2017 si perspectivele pentru 2018 vor atrage cu siguranta procedura de infringement, pe 23 ianuarie Curtea de Conturi europeana a trimis…

- Criza economica din Venezuela i-a adus la disperare pe localnici. Multi tineri din Caracas s-au apucat sa caute aur si argint intr-un rau in care se scurg deseuri. Ulterior, acestia vand metalele pretioase si isi cumpara mancare.