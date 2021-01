Începe CRIZA de vaccinuri. O țară deja anulează programările oamenilor Centre sanitare de pe intreg teritoriul SUA s-au vazut nevoite sa inceapa sa anuleze mii de programari pentru vaccinare anti-COVID-19 pe fondul penuriei de doze, lucru care ingrijoreaza si nedumereste oficialitatile sanitare, transmite EFE. Situatia este deosebit de grava in Texas, care inregistreaza zilnic in medie 20.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus , ceea ce ridica semne de intrebare in legatura cu capacitatea autoritatilor locale de a frana propagarea virusului in contextul in care nu pot obtine vaccinurile de care au nevoie pentru a putea face acest lucru, a relatat sambata cotidianul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

