- Tot mai multi tineri se afla in cautarea unui loc de munca la aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, numarul de aplicari pentru joburile entry level si cele din categoria „fara experienta” crescand cu aproximativ 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui…

- Electric Castle 2022. Organizatorii festivalului au anunțat perioada de desfașurare, prețul unui bilet, dar și artiștii care vor urca anul acesta pe scenele amplasate la Castelul Banffy din Bonțida. Festivalul mult așteptat de tineri și nu numai se va desfașura in perioada 13 - 17 iulie 2022.

- Pe 30 iulie, rareș, caștigatorul One True Singer, alaturi de ADI, Erika Isac și Yuka, vor deschide evenimentul The Concert de la Romexpo. Tinerii artiști se vor alatura line-up-ului format din The Motans, Irina Rimes și Carla’s Dreams. Ultima sambata din luna iulie se anunța una incendiara! Romexpo…

- Cea de a XIII-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova a fost un real succes. In cadrul acesteia au fost peste 160 de evenimente in 20 de spații indoor și outdoor, iar peste 40.000 de spectatori s-au bucurat sa participe. „WILL = Shakespeare, Voința, Testament – cele trei dimensiuni…

- Intre 13-15 mai, Primaria Municipiului Craiova și Casa de Cultura „Traian Demetrescu” (TRADEM) invita publicul la cea mai mare parada de costume medievale din țara. La Craiova incep Zilele Mihai Viteazul. Organizat de Primaria Craiova și TRADEM, Festivalul Zilele Mihai Viteazul propune nu doar o calatorie…

- O parada a costumelor medievale, la care și-au anunțat participarea peste 100 de persoane este programata la Craiova, in cadrul Festivalului Zilele Mihai Viteazul, eveniment organizat de Casa de Cultura „Traian Demetrescu” si sustinut de Primaria Craiova, in perioada 13-15 mai. Reprezentanții Craiova…

- Sambata, 30 aprilie, de la ora 19, se joaca la Sala Mica a Palatului National al Copiilor spectacolul Equus de Peter Shaffer in direcția de scena a lui Victor Ioan Frunza, scenografia Adriana Grand, in romaneste de Adrian Nicolae, productie a Teatr