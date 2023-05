Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva forțelor armate ale Ucrainei a inceput deja, a declarat consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, intr-un interviu acordat postului italian de televiziuneTG1, citat de The Guardian.

- Militarii rusi si-au intarit pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie, in sudul Ucrainei, in ultimele saptamani, au declarat patru martori, inainte de o contraofensiva ucraineana mult asteptata in regiune, transmite vineri Reuters.Noi transee au fost sapate in jurul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, joi seara, ca obiectivul Ucrainei este de a elibera intreg poporul si teritoriul ocupat de rusi, inclusiv Crimeea, si a spus ca asteptata contraofensiva este in pregatire, dar nu vor fi date detalii in acest sens.

- "Cat despre contraofensiva. Este un siretlic al lui Zelenski. Contraofensiva este deja in plina desfasurare", a estimat Prigoijin, raspunzand pe Telegram unei intrebari din partea presei ruse despre mult asteptata contraofensiva ucraineana. Intrebarea a facut referire la o declaratie anterioara a presedintelui…

- Mult așteptata contraofensiva ucraineana ar putea avea succes doar daca este concentrata pe un segment ingust al liniei frontului, a spus la BBC generalul (r) britanic Sir Richard Barrons, fost șef al Comandamentului Strategic al Regatului Unit.In interviu, el a apreciat ca nu ar trebui sa existe…

- Cu cat se apropie mai mult contraofensiva Ucrainei cu atat se intensifica desupra Romaniei, dar și peste Marea Neagra zborurile avioanelor NATO spcializate in spionaj și razboi electronic. Joi, dupa pranz, a fost chiar aglomerație de astfel de aeronave deasupra Romanei.

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Seful grupului militar privat rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat, duminica, ca oamenii sai, care lupta in special la Bahmut (in estul Ucrainei), duc lipsa de munitie si a avertizat ca o ofensiva ucraineana ar putea reprezenta "o tragedie" pentru Rusia, relateaza AFP.