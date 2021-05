Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca lucrarile de constructie la un canal destinat sa faca legatura intre Marea Neagra si Marea Marmara, un urias proiect cu o valoare de mai multe miliarde de dolari, vor incepe in luna iunie, chiar daca pandemia continua sa afecteze economia…

- Acest lucru, sustin oficialii FMI, va injecta in economia globala echivalentul a 9.000 de miliarde de dolari pana in 2025, datorita reluarii mai rapide a activitatii economice, iar cel mai mult ar urma sa beneficieze tarile bogate, scrie Agerpres.Criza a provocat decesul a peste 3,5 milioane de persoane…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) semnaleaza faptul ca PNRR, un proiect de o importanța capitala pentru Romania, conține o sumedenie de greșeli in elaborarea sa. „La proiectul inițial al PNRR, prezentat Comisiei Europene, au existat o multitudine de…

- Unele dintre cele mai mari banci din Turcia sunt reticente la ideea de a finanta constructia unui canal intre Marea Neagra si Marea Marmara, cel mai nou proiect al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, din cauza ingrijorarilor cu privire la efectele asupra mediului dar si a riscurilor asociate cu acest…

- Capitala Turciei a fost „inundata” in aceasta luna de afise si bannere cu numarul 128 pe ele. Politia s-a grabit sa le dea jos, sustinand ca sunt insultatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, o infractiune in Turcia, relateaza Financial Times, citat de Mediafax.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-a reafirmat miercuri decizia de a construi "Canalul Istanbul", ca alternativa navigabila pentru Stramtoarea Bosfor, in pofida criticilor din partea opozitiei si ecologistilor, informeaza Agerpres, care citeaza DPA si EFE.

- Turcia a aprobat planurile de construcție a canalului artificial de mari dimensiuni care va trece pe la marginea Istanbulului. Canalul va lega Marea Neagra (in partea nordica) și Marea Marmara (in sud). De asemenea, canalul va descarca traficul din stramtoarea Dardanele, una dintre cele mai aglomerate…

- Presedintele Joe Biden a salutat sambata adoptarea de catre Senat a planului sau de relansare a economiei, spunand ca SUA „au disperata nevoie” de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia COVID, scrie AFP. Dupa ore de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase…