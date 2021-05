Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca executivul a adoptat in ședința de miercuri o hotarare de guvern prin care Romania va dona Republicii Moldova inca 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca, informeaza Agerpres. „In sedinta de guvern de astazi am aprobat un proiect de hotarare de guvern prin care donam…

- Unirea Basarabiei cu Romania, votata cu o larga majoritate de Sfatul Țarii de la Chișinau pe 9 aprilie (27 martie stil vechi – n.r.) 1918 a fost contestata de Ucraina. Autoritațile de la Kiev au respins actul unirii și au ridicat pretenții asupra teritoriului dintre Prut și Nistru. Guvernul Romaniei…

- Alte 509 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 sunt de import : Germania-1, Egipt – 1, Rusia -2, Italia-1, Ucraina– 1.

- Autoritațile au actualizat lista teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara intrarea in carantina la sosirea in Romania. Pe aceasta sunt peste 40 de state, intre care Franța, Olanda, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria sau Turcia. Nu este necesara carantinarea pentru…

- „Sunt in vama romano-romana de la Albița, la granița de la Prut și, dupa doi ani și jumatate, incerc sa trec Prutul. Doi ani și jumatate in care nu am avut voie sa trec hotarul nedrept care leaga cele doua state romane. Fiind demnitar al statului roman sper sa fiu lasat sa trec hotarul.Mi-au pus o interdicție…

- In satul Calarașeuca, raionul Ocnița, au fost reluate lucrarile de construcție a drumului de acces catre Manastirea „Adormirea Maicii Domnului”. Acestea sint executate in cadrul unui proiect de dezvoltare regionala implementat de Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord din sursele Fondului Național…

- Astazi, 19 februarie, Ucraina a actualizat lista țarilor cu nivel crescut de infecție cu coronavirus. Republica Moldova ramine in „zona roșie” a țarii vecine, iar lista este completata de alte 71 de state, transmite zugo.md. Cetațenii care urmeaza sa calatoreasca spre Ucraina sint obligați sa stea in…