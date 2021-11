Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru construirea celei mai mari zone de agrement din municipiul Targu Jiu este de peste 1,8 milioane de euro. A fost incredințat contractul de amenajare a zonei de agrement din cartierul Narciselor, de la marginea municipiului Targu Jiu. Valoarea atribuita a contractului este de 8,9 milioane…

- Dupa lucrarea monumentala realizata la Nantes la finalul lunii iulie de echipa clujeana de artiști stradali Kero Zen și Ocu, inspirata de Coloana Infinitului a sculptorului român Constantin Brâncuși, a venit rândul artiștilor francezi de la Studio…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, joi, ca Ordinul dat recent spune foarte clar ca este obligatoriu sa porti masca in toate spatiile deschise unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 6 la mia locuitori, fiind vorba de spatiile aglomerate. El a explicat ca, daca esti singur pe strada poti…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru are de recuperat datorii uriașe in prag de iarna de la populație. Potrivit primarului din Motru, Cosmin Morega, suma este de peste 18 milioane de lei. Compania de utilitați din Motru a fost patru ani in insolvența pentru ca intrase in incapacitate…

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație contractual de proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: “Construire sala de sport scolara 102 locuri, str. Bunei, nr. 2, sat Crișcior”. Contractul…

- Doua parcele au fost concesionate deja in zona CET, in partea de sud a municipiului Targu Jiu. Zona respectiva a fost delimitata și parcelata doar pentru activitați industriale și servicii. Aici nu vor putea fi construite locuințe, de exemplu, ci doar hale pentru producție sau diferite activitați cu…

- Au fost demarate lucrarile de intreținere anuala la Poarta Sarutului din Parcul Central, din Targu Jiu. Specialiștii organizeaza an de an verificarea fizica a operelor, in baza rapoartelor de monitorizare intocmite de Centrul de Cultura „Constantin Brancuși”, din cadrul Primariei Targu Jiu. Sunt verificate…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca zona de agrement de pe malul raului Suceava va fi deschisa pana la sfarșitul lunii septembrie. Ion Lungu a precizat ca municipalitatea va prelua gestionarea acestei zone de agrement, asigurand paza și intreținerea bazei din punct de vedere a spatiilor verzi,…