Începe concursul national de titularizare Peste 31.000 de candidati vor sustine, astazi, incepand cu ora 10:00, proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante in invatamantul preuniversitar. Concursul se desfașoara in 87 centre de examen. “Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 31.052 de candidati, numar in crestere comparativ cu anul trecut cand au fost 27.551 de candidati. Dintre acestia, 4.625 de candidati sunt absolventi din promotia curenta. Acestia isi pot valida fisele de inscriere cel tarziu pana in dimineata zilei de miercuri, 11 iulie, ora 9:00”, se arata intr-un comunicat de presa… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de candidati din Alba sunt asteptati sa participe, miercuri, 11 iulie, la proba scrisa in cadrul examenului de Titularizare 2018. Primele rezultate vor fi cunoscute in 17 iulie. In judet sunt disponibile 889 de posturi, din care vacante 712, complete 234 si titularizabile, adica pe perioada…

- Proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2018, se va desfașura miercuri, 11 iulie, incepand cu ora 10, in 87 centre de examen sdin toata țara. Pentru susținerea acestei probe s-au inscris 31.052…

- desi cu un procent de 67,42%, doar 0,28% sub cel pe tara, rezultatele sunt totusi cu peste 8% mai slabe ca anul trecut. O singura eleva, Andreea Georgiana Popa, de la Liceul teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui, a reusit sa obtina media maxima, fata de trei candidati, anul trecut, in timp ce numarul…

- Aproape 500 de candidati din Alba s-au inscris la concursul de Titularizare din acest an. In perioada 10 mai-29 iunie se desfasoara inspectiile la clasa si probele orale, iar pe 11 iulie este proba scrisa. In judet sunt disponibile 889 de posturi, din care vacante 712, complete 234 si titularizabile,…

- Senatul a adoptat un proiect legislativ care prevede extinderea termenului in care un examen de titularizare este valabil, de la șase la zece ani. Potrivit unui amendament al Comisiei pentru invațamant din Senat, cadrele didactice din unitați de invațamant preuniversitar particular trebuie sa obțina…

- In județul Dolj, pentru concursul de ocupare a posturilor didactice din invațamantul preuniversitar s-au inscris 1.112 candidați. Cei mai mulți candidați sunt și anul acesta la educatoare, fiind 248 de dosare depuse. De asemenea, la invațatori sunt 135 inscriși. La ...

- Candidați mulți, locuri puține in acest an la concursul de titularizare organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Nasaud (ISJ BN). Nu mai puțin de 570 de candidați se vor lupta pentru 48 de posturi titularizabile existente in școlile din județ. Concurența cea mai mare este pentru posturile…

- Dupa rezultatul obtinut in cadrul alegerilor pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, unul dintre cei patru candidati si-a anuntat retragerea din lumea “sportului rege”. Dupa ce s-a aflat ca Razvan Burleanu a castigat lupta pentru prima functie in cadrul FRF, cei patru candidati au mers, rand pe rand,…