- Completarea optiunilor elevilor in fisele de inscriere pentru admiterea la liceu incepe joi, potrivit calendarului Ministerului Educatiei. Conform MEC, in intervalul 2 – 8 iulie, se vor completa optiunile in fisele de inscriere de catre absolventi si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor…

- Incepand cu data de 2 iulie si pana pe 8 iulie, absolventii clasei a VIII-a impreuna cu parintii vor completa optiunile dorite in fisele de inscriere pentru admiterea la liceu. Elevii vor fi asistati de dirigintii claselor a VIII-a pentru completarea corecta a fiselor.

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educației și Cercetarii (MEC), Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat calendarul actualizat al organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 – 2021 urmeaza sa fie publicat in Monitorul…

- Ministerul Educatiei a anuntat, luni, noul calendar privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. Astfel, in 27 mai vor fi afisate ofertele de scolarizare, iar inscrierea la probele de aptitudini va avea loc intre 2 si 5 iunie. Completarea…

- Ministerul Educației a anunțat oficial, luni dimineața, ca a aprobat noul calendar privind admiterea la liceu 2020. Inscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza in perioada 2-5 iunie. Completarea opțiunilor in fișele de inscriere, de catre absolvenții clasei a VIII-a și de catre parinții acestora,…