Începe competiția automobilistică internă La sfarșitul saptamanii curente, sambata și duminica, 20-21 iunie, se va desfașura Cupa Cheile Gradiștei powered by TOTAL la automobilism-prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta, ediția 2020. Intrecerea va avea loc in Complexul Turistic și Sportiv Cheile Gradiștei, din apropierea comunei brașovene Moeciu, pe un traseu care masoara 3,3 kilometri. Runda inaugurala [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

