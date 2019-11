Comisia Europeana a decis sa acorde prima autorizatie de comercializare pentru producerea vaccinului impotriva virusului Ebola. Vaccinul, numit Ervebo, se afla in proces de dezvoltare din 2014, de la izbucnirea epidemiei de Ebola din Africa de Vest. Vaccinul e deja utilizat in anumite situații Vaccinul este deja utilizat, ca parte a unui protocol specific, pentru a proteja persoane care sunt expuse riscului infectarii. De exemplu, el se administreaza asistentilor medicali sau persoanelor care au stat in preajma altora care aveau deja acest virus. Comisarul european pentru sanatate si siguranta…