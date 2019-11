Începe colectarea separată a deșeurilor biodegradabile în Curtici, Nădlac, Pecica, Pâncota și Sântana Deșeurile biodegradabile sunt deșeurile care se descompun in mod natural și care nu polueaza mediul inconjurator. Lista acestor deșeuri include, dar nu se limiteaza la: – resturi de fructe și legume proaspete sau gatite; – resturi de paine și cereale; – zaț de la cafea / resturi de ceai; – cartoane și hartii care nu pot fi reciclate (murdare sau ude); – coji de oua; – coji de nuci; – par și blana; – haine vechi din fibre naturale (lana, bumbac, matase) marunțite; – plante de casa; – resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele marunțite, flori); – bucați de lemn marunțit; – rumeguș, fan… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

