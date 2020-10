Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere fara restricții a avut loc, joi, seara in Centrul Vechi din București. Zeci de tineri au dansat unii in alții și nu au purtat masca de protecție, dupa cum se poate vedea in imaginile publicate de PROTV. Patronul a fost amendat de polițiști.Joi seara, Centrul Vechi din Capitala a devenit…

- Iași: 6296 de cazuri de coronavirus de la inceputul pandemiei. In ultimele zile, la fiecare raportare au fost anunțate mult peste 100 de noi imbolnaviri in județ. Dar… CE CONTEAZA? Presa centrala titreaza azi: „Credincioșii protesteaza in fața Catedralei din Iași. Vor pelerinaj fara restricții la Sfanta…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a hotarat inchiderea teatrelor, restaurantelor (in interior) si cinematografelor, pentru ca numarul de cazuri de COVID-19 a tot crescut in ultimele zile. De asemenea, masca va fi obligatorie si in jurul scolilor. Toate masurile intra in vigoare de maine,…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…

- Comitetul municipal pentru Situatii de Urgenta a luat hotararea, cu unanimitate de voturi, ca evoluția pandemiei de coronavirus impune noi masuri restrictive in Capitala. Astfel, masca de protecție devine obligatorie in București in aer liber, in mai multe zone. Masca de protecție devine obligatorie…

- Masca de protecție devine obligatorie de maine in Capitala in aer liber nu doar in Centrul Vechi, ci in toate zonele aglomerate, in piețe, in stațiile de autobuz, gari și autogari. Decizia a fost luata in aceasta dupa-amiaza de Comitetul municipal pentru Situatii de Urgenta.

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a luat decizia, luni, ca masca de protecție sa devina obligatorie in Centrul Vechi din Capitala, anunța Digi 24.”Masura va fi valabila pentru zonele pietonale, nu și pentru terase”, anunța duminica viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. „Zona pietonala…

- Autorizația de funcționare a Pieței Reșița a fost restrasa de Primaria Sectorului 4, in urma controlului efectuat de Poliția Locala și DSP București. Acesta a relevat abateri grave de la masurile de...