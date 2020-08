Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a anuntat marti ca a descoperit cel mai mare laborator de cocaina gasit vreodata in tara, relateaza dpa. Laboratorul - descoperit intr-un grajd de cai reamenajat in orasul Nijeveen, in apropiere de granita cu Germania - producea in jur de 200 de kilograme de cocaina pe zi, potrivit…

- A trecut la cele vesnice o mare personalitate a culturii si spiritualitatii romanesti din Arcul Intracarpatic. Un preot – carturar, profesor iubit de elevi, publicist iscusit, scriitor prolific si important lider de opinie si al societatii civile romanesti din judetul Covasna. Parintele Ioan Tamas …

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) i-a inculpat pentru abuz in serviciu pe Eugen Șerbanescu, director al Centrului Național al Cinematografiei (CNC) in perioada 2006 – 2013, Carmen Stejeroiu, șefa fondului cinematografic, și Gabriela Dinca, inspector in cadrul CNC. Decizia de inculpare a fost luata…

- Luni, 29 iunie, incepe etapa speciala a Evaluarii Naționale, la care s-au inscris 216 absolvenți ai clasei a VIII-a, conform situației centralizate pana duminica dupa-amiaza de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC). In cinci județe, printre care și Covasna, nu exista situații care sa determine organizarea…

- Cunopscutul director rus de film și teatru Kirill Serebrennikov a fost condamnat vineri la trei ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare, o pedeapsa mult mai ușoara decât se așteptasera suporterii sai. Procurorii au cerut 6 ani de închisoare, în timp ce inculpații au…

- Pentru al doilea an la rand, Primaria Sfantu Gheorghe organizeaza concursul celor mai frumoase zone verzi din oras. Cea de-a doua ediție a competiției are multe surprize, deoarece in acest an nu vor fi premiate doar zonele verzi din cartierele rezidențiale, ci și cel mai frumos balcon și cea mai frumoasa…

- Dupa 30 de ani de lipsa de viziune pe termen mediu si lung in agricultura si in industria alimentara din Romania, a venit timpul pentru schimbarea orientarii programelor de investitii catre generarea de piete de desfacere pentru produsele agroalimentare romanesti, atrag atentia asociatiile si producatorii…

- Vineri, 29 mai, și sambata, 30 mai, pe www.imageandsound.ro veți avea ocazia sa vizionați doua filme romanești din anii ’20, filme mute in original, dar insoțite de compoziții sonore...