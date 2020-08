Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite a votat sâmbata un proiect de lege care prevede un ajutor de 25 de miliarde de dolari pentru serviciul de posta american (USPS) si oprirea unor controversate reforme operationale care, potrivit democratilor, ameninta votul prin corespondenta pentru alegerile…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca „naviga” înspre realegere înainte ca pandemia de COVID-19 sa izbucneasca în Statele Unite și ca ar fi putut câștiga un nou mandat și daca ar fi candidat împotriva lui George Washington, relateaza Yahoo News.„Lui…

- Donald Trump se declara increzator cu privire la faptul ca Statele Unite vor avea vaccin anticoronavirus pana la alegerile din noiembrie. Presedintele este mai optimist decat expertii in Sanatate publica de la Casa Alba.

- Unul dintre decrete permite importul unor medicamente mai ieftine din tari precum Canada, altul prevede reduceri de pret acordate de grupuri farmaceutice - in prezent controlate de catre intermediari -, toate in beneficiul pacientillor, a subliniat Trump. LIVE: President delivers remarks on lowering…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse.Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte,…

- Campania electorala pentru realegerea presedintelui american Donald Trump a difuzat la sfarsitul saptamanii trecute reclame in reteaua Facebook in care sustine ca aplicatia TikTok isi spioneaza utilizatorii, semnaleaza Reuters. Reclamele contin linkuri catre un sondaj de opinie privind interzicerea…

- Un ”mare salt” in Statele Unite ar putea permite infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, considera fostul presedinte Barack Obama, care se angajeaza tot mai mult in favoarea fostului sau vicepresedinte, la o colectare online de fonduri la care Joe Biden a strans 11 milioane de dolari (9,7 milioane…

- Rivalul democrat al presedintelui american, Donald Trump, in alegerile prezidentiale din noiembrie din Statele Unite, Joe Biden, l-a acuzat pe Donald Trump ca „legitimizeaza bigotismul” pentru ca insista ca protestele au fost declansate de extremisti de stanga. Adresandu-se unei adunari a unei biserici…