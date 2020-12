Începe campania de vaccinare anti-Covid în această țară La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa cumpere 200 de milioane de doze de ser. „In sfarsit vedem uscatul, avem un traseu clar spre un port sigur… Este probabil ca din ianuarie sa inceapa primele vaccinari”, a declarat miercuri, in Parlament, ministrul Sanatatii Roberto Speranza, relateaza Reuters, citata de Agerpres. La inceput, Italia a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

