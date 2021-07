Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Buzau si din Tintesti au aprobat, miercuri, in sedinte care au avut loc simultan, organizarea referendumului pentru alipirea celor doua unitati administrativ-teritoriale, referendum care ar urma sa aiba loc pe 26 septembrie. In Consiliul Local Buzau, proiectul privind organizarea…

- Domnul Emanuel Ungureanu a fost invitat in mai multe randuri la consultari in cadrul filialei USR PLUS Buzau, consultari care au avut ca tema poziționarea partidului in privința referendumului. Din pacate, domnul deputat nu a dat curs invitațiilor și nici nu a transmis o poziție pro sau contra referendumului.…

- “Suntem onorați și, in același timp, copleșiți de emoții, pentru ca am reușit dintr-o mana de oameni, atat cat eram la Buzau, acum o jumatate de an, sa fim astazi o echipa valoroasa, numeroasa și foarte puternica și sa ne aflam pe aceeași scena alaturi de cei mai buni din țara. Consider ca TNL Buzau…

- Unirea orasului Buzau cu localitatea vecina Tintesti este un subiect pe buzele tuturor politicienilor buzoieni. Presedintele CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, considera, ca multi altii, ca unirea celor doua localitati ar fi benefica, dar depinde in mare masura de ceea ce vor locuitorii celor doua comunitati.

- Autoritatile au dat startul primei actiuni de dezinsectie la sol din municipiul Buzau. Campania de combatere a insectelor va avea loc pana pe 30 iunie, in toate cartierele si parcurile din municipiul Buzau.

- Cetatenii din Ciocanesti, care vor sa se vaccineze impotriva Covid-19, se pot inscrie pe liste incepand de luni, 10 mai, la sediul Primariei. Un nou centur de vaccinare va fi deschis pe 15 mai si in comuna Unirea.

- Președintele Comitetului Național pentru Coordonare a campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca s-a gandit la implicarea maneliștilor in campania de promovare a vaccinarii.„E un aspect la care marturisesc ca m-am gandit. Cred ca o…

- In primele trei luni ale anului, peste 54.000 de oameni și-au gasit locuri de munca prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe persoane angajate au fost din Timiș - 4.900. In București și Buzau au fost peste 2.800. Cei interesați iși pot gasi loc de munca…