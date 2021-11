Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri din Bacau si Covasna intervin, marti, pentru a treia zi consecutiv, la stingerea incendiului de padure din localitatea Oituz. „Incepand cu ora 7,00, pentru schimbul de efective la locul interventiei se deplaseaza 15 pompieri de la Detasamentul Bacau si Onesti, 8 pompieri de la Detasamentul…

- Dupa o prima ediție reușita, Festivalul Film Bun la Moinești revine la Centrul Cultural Lira, in perioada 8-10 octombrie 2021. Evenimentul aduce impreuna invitați din lumea filmului, actori și regizori, alaturi de criticul de film Irina-Margareta Nistor. In cele trei zile, dupa proiecțiile de film,…

- La data de 06 octombrie a.c., in jurul orei 13.30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onești au fost sesizați despre faptul ca, pe raza comunei Oituz s-a produs un eveniment rutier cu vatamarea corporala a unei persoane. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, un barbat de 38 de ani, din comuna…

- Primaria Municipiului Bacau organizeaza in perioada 8-10 octombrie, Festivalul “Oktoberfest Moldovenesc”. Evenimentul iși propune sa aduca o alta imagine sarbatorii, deja tradiționale a zilelor municipiului Bacau, in Parcul Cancicov. Conceput ca un eveniment cadru, in jurul tematicii Oktoberfest, cunoscuta…

- Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe bd. Oituz din orașul Onești, județul Bacau, RAJA SA reduce presiunea furnizarii apei potabile catre consumatorii de pe acest bulevard, astazi – 28 septembrie 2021, in intervalul orar 14.30 – 17.00.…

- De acum incolo, autoritațile care fac investigații in scopul prevenirii, depistarii sau urmaririi penale a anumitor infracțiuni grave (terorism și criminalitate internaționala grava, infracțiuni economice etc) vor putea verifica informațiile din Registrul conturilor bancare, intocmit de Ministerul Finanțelor…

- Conacul familiei Lecca din Radomirești (Letea Veche) gazduiește sambata, 4 septembrie, prima ediție a manifestarilor din proiectul „Colocviile de la Radomirești”. Tema primei reuniuni este „Rolul elitelor in societate”, iar evenimentul este organizat de Asociația Culturala „Familia Lecca” și de Fundația…

- ,,Un drapel ridicat deasupra unui lagar de sclavi nu arata independenta lor ci numai nationalitatea sclavilor” spunea Iuliu Maniu fost deputat roman de Transilvania in Dieta de la Budapesta, fost prim-ministru al Romaniei, președinte al PNȚ , deținut politic, decedat in inchisoarea de la Sighet. Pe…