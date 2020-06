Începe Bega Music Festival. Care sunt condițiile de participare Ediția a II-a a concursului național de interpretare vocala și creație „Bega Music Festival” incepe astazi. Evenimentul este finanțat și organizat de Primaria Timișoara. Concursul se desfașoara in perioada 25 iunie – 2 august 2020 și iși propune sa descopere „valori artistice locale și naționale in domeniul artei interpretative și a compoziției”. Evenimentul are loc […] Articolul Incepe Bega Music Festival. Care sunt condițiile de participare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

