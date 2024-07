Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane va informeaza ca, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, intregul teritoriu al țarii se va afla sub incidența unor avertizari meteo care vizeaza val de caldura persistent, canicula și disconfort termic. In acest context, conducatorii…

- Rapperul american Travis Scott a fost arestat pentru ca a provocat scandal. Incidentul a avut loc in Florida. Scott a ajuns intr-un centru de corecție.Incidentul a avut loc in Miami-Dade din Florida.

- Rafinaria Petrobrazi, inființata in 1934, va deveni primul mare producator de combustibili sustenabil din Europa de Sud-Est. OMV Petrom a anunțat ca va investi aici intr-o prima faza 750 de milioane de euro, iar apoi 11 miliarde de euro pana in 2030. OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie…

- Info Sud-Est va prezinta live prezența la urne și cele mai importante momente ale zilei in care constanțenii iși voteaza aleșii locali și europarlamentarii. Ora 07:00 S-au deschis urnele. In județul Constanța sunt inscriși pe liste 613.491, in timp ce pe listele pentru municipiul Constanța sunt inscriși…

- In weekendul 25-26 mai 2024, plaja ZOOM Beach din Constanța va deveni punctul central al pasionaților de alergare din intreaga lume, gazduind a noua ediție a Maratonului Nisipului CELCO Marea Neagra. Acest eveniment unic, singurul maraton din Europa de Sud-Est care se desfașoara integral pe nisip, promite…

- Travis Scott, unul dintre cei mai controversati rapperi, cunoscut pentru piese precum „Sicko Mode” si „Highest in the Room”, va canta in premiera in Romania, la festivalul Beach, Please! de la Costinesti, potrivit news.ro

- Biletele la BEACH, PLEASE! 2024 se vand ca painea calda, iar evenimentul devine rapid unul sold out. Peste cincizeci de mii de abonamente au fost deja cumparate, așa ca daca vrei sa vii la festival trebuie sa te grabești sa prinzi bilete. Mai mult, de luni prețul intrarilor va crește. Astfel, costul…

- Anitta, artista momentului, este cap de afiș la ,,Beach, please!” 2024. Regina twerk-ului brazilian pune Costineștiul pe harta turneului sau mondial și vine pentru prima oara in Romania! Alaturi de ea, trapperi și rapperi consacrați precum Wizz Kalifa, Gucci Mane și Ice Spice ajung tot pentru prima…