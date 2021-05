Stiri pe aceeasi tema

- Circumstantele mortii, la 19 aprilie, lui Mario Gonzalez, in varsta de 26 de ani, la Alameda, in apropiere de San Francisco, amintesc circumstantele mortii lui George Floyd la Minneapolis, ucis de politistul Derek Chauvin. Politia din Alameda a sustinut initial ca Mario Gonzalez a murit din cauza unei…

- Sute de oameni au protestat in Oakland, California, oamenii fiind nemultumiti de brutalitatea politiei. O reprezentanta auto a fost avariata, daunele ajung la 150.000 de dolari. Un protest inceput pasnic in...

- Apple si Epic Games, creatoarea popularului joc video Fortnite, se afla intr-un conflict jurudic de anul trecut, cand Epic Games a incercat sa evite plata unui comision de 30% prin lansarea unui sistem propriu de plata in cadrul aplicatiei. Tentativa a determinat Apple sa excluda Fortnite din magazinul…

- Un grup de cluburi de dans exotic a dat în judecata joi statul New York, susținând ca nu este corect ca sunt nevoite sa ramâna închise în timp ce altor localuri de divertisment li s-a permis sa se redeschida, relateaza ABC News.Procesul intentat într-o instanța…

- Institutia va analiza daca Apple detine o pozitie dominanta in distribuirea aplicatiilor pe dispozitivele sale in Marea Britanie, a anuntat Autoritatea pentru piete si concurenta (CMA). Politicile de plati ale magazinului de aplicatii App Store al Apple au atras de mult timp plangeri din partea dezvoltatorilor…

- Cele doua companii sunt in conflict incepand din august anul trecut, cand producatorul de jocuri a incercat sa evite comisionul de 30% perceput de App Store prin slansarea propriului sistem de plati in cadrul aplicatii, care a condus la excluderea de catre Apple a jocului Fortnite din magazinul sau.…

- Un tribunal antitrust din Londra a decis luni ca Epic Games, creatoarea popularului joc Fortnite, nu poate da in judecata Apple in Marea Britanie in legatura cu sistemul de plati din App Store si controlul asupra descarcarilor de aplicatii, transmite Reuters. Cele doua companii sunt in conflict…