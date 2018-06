Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia se va desfasura in perioada 14 iunie - 15 iulie pe 12 stadioane din 11 orase, cu 32 de echipe, impartite in opt grupe. Competitia va debuta cu partida dintre Rusia, echipa gazda, si Arabia Saudita, joi 14 iunie, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe stadionul…

- Pe 14 iunie incepe Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, cu meciul dintre țara gazda și Arabia Saudita. Iata grupele, loturile confirmate și programul integral al turneului final: Grupa A Egipt Rusia Arabia Saudita Uruguay 14.0618:00 Rusia - Arabia Saudita 15.06 15:00 Egipt - Uruguay 19.0621:00…

- Mohamed Salah se va trata in Spania pentru a juca la Cupa Mondiala 2018. Atacantul egiptean al lui Liverpool va sosi marti in Spania pentru a urma un tratament dupa ce s-a accidentat la umarul stang in finala Ligii Campionilor, a anuntat luni federatia de fotbal din tara sa, citata de AFP. Clubul englez…