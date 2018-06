Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Bacalaureat 2018 incepe luni. Prima proba va fi la Limba si Literatura Romana, urmand apoi cea la Limba si Literatura materna, marti, 26 iunie, iar proba obligatorie a profilului se va desfasura miercuri, 27 iunie. Ultima proba, cea la alegerea profilului, va fi pe 28 iunie.

- Absolvenții de liceu susțin, luni, prima proba din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, la limba și literatura romana, conform calendarului publicat de Ministerul Educației. In județul Alba s-au inscris 2491 de candidați la probele scrise. La probele orale și competențele digitale, care s-au susținut…

- Saptamana de foc pentru absolventii clasei a XII-a/ Probele scrise ale Bacalaureatului incep cu Limba si literatura romana in Social / on 22/06/2018 at 12:32 / Saptamana debuteaza cu emotii pentru peste 2.200 de absolventi ai clasei a XII-a din judet, care vor sustine, in perioada 25-28 iunie, probele…

- Absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut Evaluarea Nationala pot verifica, marti, rezultatele evaluarii. 13 elevi din Constanta au obtinut nota maxima la primul examen din viata lor. Cei mai multi sunt de la Liceul Teoretic „Ovidius“

- Absolvenții clasei a VIII-a au susținut, astazi, ultima proba din cadrul Evaluarii Naționale. Și anume, cea scrisa la limba materna. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, doar 191 din cei 4.840 de elevi inscriși la Evaluarea Naționala au susținut aceasta proba. Dintre aceștia, 132…

- La nivelul judetului Iasi s-au inscris la probele de la Evaluarea Nationala un numar de 6.094 de elevi, la proba de luni lipsind insa 87 dintre acestia. La prima proba s-a inregistrat o prezenta foarte buna, de 98,57-. Totusi, la nivelul judetului Iasi, numarul de absolventi de clasa a VIII-a este mai…

- Absolvenții claselor a IX-a și a XII-a din Orhei care au obținut performanțe, au fost premiați joi de primarul orașului, Ilan Șor cu cate 2 mii lei, respectiv 3 mii lei fiecare. De menționat ca in gimnaziile și liceele din localitate a rasunat astazi ultimul sunet de clopoțel și s-a facut bilanțul activitații…

- Absolventii de liceu participanti la loturile nationale care se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale se vor putea inscrie, joi si vineri, pentru a sustine examenul de bacalaureat in sesiunea speciala care se va desfasura la Colegiul National "Mihai Viteazul” din Ploiesti.