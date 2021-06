Începe Bacalaureatul. Ce reguli trebuie să respecte elevii Examenul national de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) incepe luni cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Pentru sustinerea probelor scrise s-au inscris peste 133.000 de absolventi de liceu. „Examenul national de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Marti, 29 iunie, se va desfasura proba […] The post Incepe Bacalaureatul. Ce reguli trebuie sa respecte elevii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT ISJ MARAMURES Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 29 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii.…

- Examenul de Bacalaureat 2021 incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Primele rezultate vor fi comunicate in 5 iulie. In județul Alba, pentru susținerea probelor scrise s-au inscris 2453 de candidați, dintre care 2149 de candidați din promoția curenta, respectiv 304 de candidați…

- Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2021, incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Marti, 29 iunie, se va desfasura proba obligatorie a profilului. Miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba…

- Vești noi pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat in acest an. La ce ora incepe examenul scris la Limba și literatura romana, prima proba de la Bacalaureatul din 2021? Luni incepe Bacalaureatul 2021, cu examenul scris la Limba și literatura romana. Ghidul cu regulile pe care trebuie sa le…

- Evaluarea Naționala incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, fiind inscrisi 131.177 de elevi. Examenul are loc in 3.850 de centre si incepe la ora 09.00. Potrivit Calendarului de desfasurare a Evaluarii Nationale, joi, va fi susținuta proba la Matamatica, iar in cursul zilei de…

- Astazi debuteaza examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii de clasa a VIII a cu proba scrisa la Limba si literatura romana Probele incep la ora 09.00 si se vor derula in 120 de centre din judetul Constanta 65 mediul urban, 55 mediul rural . 4864 de elevi constanteni s au inscris pentru a participa…

- Evaluarea Naționala 2021 incepe marți, 22 iunie, cu proba scrisa la limba și literatura romana și marcheaza o dubla premiera in invațamantul din Romania: elevii care susțin examenul sunt prima generație care a facut clasa pregatitoare, iar testul are subiecte formulate dupa modelul testelor PISA.

- Peste 2000 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a din Alba sunt așteptați la examenul de Evaluare Naționala in acest an. La nivel național sunt 131.177 de elevi inscriși la examen. In județul Alba, la Evaluarea Naționala din sesiunea iunie-iulie 2021 s-au inscris 2.171 de absolvenți ai clasei a VIII-a,…