- Sunt ultimele zile in care puteți vota Țara Maramureșului pentru titlul de cea mai frumoasa destinație din Romania in anul 2021. Voteaza și tu pana in 29 august, accesand linkul www.destinatiaanului.ro. Source

- Cu ocazia Forumului Organizațiilor Studențești din Romania, eveniment desfașurat la Baia Mare, cea mai mare si reprezentativa federație din țara pregatește un protest in fața Prefecturii din Maramureș. Protestul va avea loc duminica, intre 14:30 și 16:30 și va fi transmis live pe pagina eMaramureș.…

- Este alerta alimentara pe piața din Romania. Un desert vandut intr-o mare rețea comerciala și patru sortimente de inghețata sunt retrase de la comercializare. Conțin un ingredient cu oxid de etilena peste limitele admise, iar cumparatorii nu trebuie sa le consume, anunța Autoritatea Naționala Sanitar…

- Muzeul ASTRA va organiza de miercuri pana duminica Targul Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Zalau in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, unde 26 de olari din Romania, Ungaria si Republica Moldova se vor intrece la roata olarului in gatit retete traditionale pe vatra deschisa, in vase…

- S-așaza din nou mindra și faina sarbatoare: Muzeul ASTRA organizeaza in perioada 21-25 iulie 2021, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, cea de-a IX-a editie a Targului Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Zalau. 26 de olari din Romania, Ungaria si Republica Moldova se vor intrece la roata…

- Muzeul ASTRA organizeaza in perioada 21-25 iulie 2021, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, cea de-a IX-a editie a Targului Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Zalau. Pe parcursul a... patru zile, olari din Romania, Ungaria si Republica Moldova se vor intrece la roata olarului si vor gati…

- La inceputul saptamanii, piața valutara locala era calma, modificarile cursului principalelor valute fiind minim, in ton cu evoluțiile externe. Cursul euro a crescut de 4,9254 la 4,9260 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau intr-un ecart ingust, 4,924 – 4,927 lei. Sondajul realizat luna…

- „Sunt Mihai Morar și am stat nemișcat ani de zile. Statul nu poate mișca nimic. Nici trupul, nici sufletul, nici mintea. Am inceput mișcarea acum cațiva ani. Și o fac acum Z.I.L.N.I.C. Alaturi de mine, sunt mii de oameni care au incetat sa mai stea. Mișcarea mi-a schimbat starea. Statul nu poate schimba…